ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد جرى حظر الرحلات الجوية التجارية أو الخاصة المباشرة من وإلى تلك البلدان منذ يناير الماضى، للحد من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية البرتغالية، اليوم، أن الركاب المسافرين بشكل غير مباشر إلى البرتغال وقادمون من بريطانيا أو البرازيل عليهم تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا قبل 72 ساعة من المغادرة، بالإضافة إلى وضعهم تحت الحجر الصحى لمدة أسبوعين عند الوصول.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البرتغال بلغ حتى الآن 814 ألفا و257 حالة.. فيما وصلت حالات الوفاة إلى 16 ألفا و684 حالة.