اليوم السابع
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الإثنين، 15 مارس 2021 04:53 م
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تكلفة المشروع مليار جنيه..

الإسكندرية تحمى ساحلها.. أضخم عمل إنشائي لمواجهة تآكل الشواطئ ..فيديو لايف

الإثنين، 15 مارس 2021 04:33 م
الإسكندرية تحمى ساحلها.. أضخم عمل إنشائي لمواجهة تآكل الشواطئ ..فيديو لايف حماية شواطئ الإسكندرية من النحر والترسب
الإسكندرية - جاكلين منير

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قدم "اليوم السابع" فيديو لايف حول مشروعات الحماية البحرية بالإسكندرية، والتى تقوم بها الهيئة العامة لحماية الشواطئ، والتى بلغت تكلفتها الإجمالية 969 مليون جنيه. 

ونفذت الهيئة المصرية لحماية الشواطئ العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية، والتى بلغت تكلفتها الإجمالية 969 مليون جنيه، وشملت المشروعات، مشروع حماية المنطقة أمام الكلية البحرية، وخاصة أثناء موسم النوات، بتكلفة تقدر بـ67 مليون جنيه، ومشروع بئر مسعود وحتى المحروسة بطول 1600 متر لحماية 2 كم من الشواطئ بتكلفة 200 مليون جنيه، ومشروع استكمال سلسلة حواجز غاطسة لحماية الكورنيش أمام فندق المحروسة بتكلفة 335 مليون جنيه، وكذا مشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بطول 500 متر من مجمع المحاكم باتجاه محطة الرمل بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه، ومشروع حماية قلعة قايتباى الذى تم تنفيذه لحماية القلعة بتكلفة 267 مليون جنيه.

وقد وقع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الهيئة العامة لحماية الشواطئ، للتنسيق والتعاون فى أعمال حماية شواطئ الإسكندرية وأى مشاريع استثمارية تختص بأعمال الحماية والانشاءات وعمل ألسنة داخل البحر ليتم استغلالها سياحيا بمعرفة المحافظة.

وثمن الشريف المشروعات الكبيرة التى تقوم بها الهيئة العامة لحماية الشواطئ لحماية شواطئ الإسكندرية من النحر والترسب، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بإعداد الرسومات لمشروعات الجديدة من شأنها أن تضع الإسكندرية على خريطة المدن السياحية العالمية، وأكد المحافظ أن الإسكندرية هى عاصمة مصر الثانية وتتميز بكثرة شواطئها التى تمتد بطول 24 كيلو متر ويوجد بها أكثر من 35 شاطئا ما بين شواطئ سياحية ومميزة ومجانية على طول الساحل، وبسبب هذا الموقع المتميز أصبحت من أكبر موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أنه المحافظة تبذل جهد كبير فى سبيل تطوير شواطئ المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل اقتصاديا وسياحيا.

اعمال-حماية-الشواطئ-بالاسكندرية
اعمال-حماية-الشواطئ-بالاسكندرية

 

المعدات-تعمل-بشواطئ-الاسكندرية
المعدات-تعمل-بشواطئ-الاسكندرية

 

حماية-الشواطئ-بالاسكندرية
حماية-الشواطئ-بالاسكندرية

 

حماية-شواطئ-الاسكندرية
حماية-شواطئ-الاسكندرية

 

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شواطئ-الاسكندرية

 


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حماية الشواطئ من النحر والترسب

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