الأزهر يعلن جدول اختبارات محفظى القرآن بالمكاتب الأهلية

كتب ــ لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية موعد اختبار محفظي المكاتب الأهلية الجدد دور يناير عام 2021 م لتحفيظ القرآن الكريم، على أن يكون اليوم الاثنين مخصصا لمحافظات الجيزة والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والفيوم ومطروح، بينما تم تخصيص يوم الثلاثاء 16 مارس لمحافظات المنوفية والاسماعيلية وأسيوط والمنيا وقنا والاقصر.

كما تم تخصيص محافظات دمياط وسوهاج والوادى الجديد وبنى سيوف والبحر الأحمر وذلك يوم الأربعاء 17 مارس، ويوم الخميس 18 مارس لمحافظة الدقهلية والتخلفات، وتعقد الاختبارات بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي في الساعة التاسعة صباحاً ببطاقة الرقم القومي مع الالتزام بارتداء الكمامة وعدم التأخير أو التخلف.

وكان قد أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، قراراً بهدف الحفاظ على انتظام واستمرار نشاط مكاتب تحفيظ القرآن الكريم في ظل جائحة كورونا حيث ألزم جميع المكاتب الالتزام بالضوابط التالية بكل دقة وهى:

1 - التباعد الاجتماعي بين الطلاب بحد أدني 2 متر بين كل طالب وآخر.

2 – التباعد الزمني بين حضور المجموعات بحد أدنى فاصل زمني نصف ساعة بين كل مجموعة وأخرى.

3 – التزام جميع الحاضرين من طلاب ومعلمين بارتداء الكمامات الواقية.

4 - توفير المطهرات وتعقيم المكتب قبل دخول الطلاب في كل فترة.

5 – توفير كواشف حرارة واستبعاد أي طالب تثبت ارتفاع درجة حرارته أو تظهر عليه أي أعراض من الحضور.

وستتم متابعة الالتزام بتطبيق هذه الإجراءات بمعرفة موجهي شئون القرآن الكريم بالمناطق الأزهرية تحت إشراف الإدارة العامة لشئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية؛ ومن تثبت مخالفته لهذه الضوابط يتم إغلاق مكتبه فوراً بناءً على تقرير مفصل في هذا الشأن ؛ بعد موافقة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ؛ وعلى رؤساء المناطق الأزهرية متابعة تنفيذ كافة هذه الإجراءات بكل دقة وبشكل يومي .