اعرف مصير مستريح نصب على مواطن فى 2 مليون جنيه بزعم مشاركته فى مدرسة

كتب سليم على - كريم صبحى

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل متهم بالنصب على مواطن، والاستيلاء منه على مبلع 2 مليون جنيه، بزعم مشاركته في مدرسة ملكه، وتعرضه لواقعة نصب في مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بتضرره من أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان، لقيامه بالإستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 2 مليون و300 ألف جنيه بدعوى مشاركته بالمدرسة ملكه، إلا أنه اكتشف تعرضه لواقعة نصب.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح. ويقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العودة لارتكاب جرائم النصب تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".