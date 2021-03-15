استجابة لـ"اليوم السابع".. سيارات لتوصيل المياه لقرية الفتح ببورسعيد.. صور

بورسعيد – محمد عزام

أكد المحاسب أحمد زغلف، رئيس حى الجنوب ببورسعيد، أن مياه الشرب يتم تقديمها يومياً لقرية الفتح عن طريق سيارتين تم تخصيصهما للقرية، جاء ذلك فى استجابة سريعة لـ"اليوم السابع"، رداً على شكوى المواطن محمد كامل سويلم والمقيم فى قرية الفتح التابعة لحى الجنوب ببورسعيد التى تقدم بها لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص عدم توفر مياه الشرب بالقرية مدة تزيد عن 20 يوما.

وأضاف "زغلف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن سيارات المياه تقوم بعمليات التوزيع بالتناوب بين المنازل الموجودة فى القرية، مشيراً إلى أن حى الجنوب تقدر مساحته بـ504 كيلومترات ما يقرب من 70 تجمعا سكنيا، و28 جمعية تحتاج وصول المياه إليها.

وأوضح رئيس حى الجنوب، أنه على سبيل المثال يوم 11 مارس الماضي، تم الدفع بـ5 سيارات قامت بـ18 نقلة للمياه من بينهم 5 مرات مجانية لأهالى القرية من نفقته الخاصة، و13 نقلة أخرى فى نفس اليوم بالرسوم المقررة.

وأكد المحاسب أحمد زغلف أن هذه المشكلة سيتم حلها نهائياً فى غضون شهر بعد البدء فى ضخ المياه من محطة الكاب، وإنهاء الأعمال بها فى هذه الفترة لتصل المياه إلى أهالى حى الجنوب.

وأشار إلى أن محمد كامل سويلم – المقيد بقرية الفتح، مقدم الشكوى تواصل معه قبل ذلك ، وقدم له الشكر على المجهودات التى يقوم بها الحى فى هذا الشأن.

كان القارئ محمد كامل سويلم والمقيم فى قرية الفتح التابعة لحى الجنوب ببورسعيد، قد أرسل شكوى لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص عدم توفر مياه الشرب بالقرية مدة تزيد عن 20 يوما، وأشار القارئ إلى أن عربات المياه تأتى للقرية ولكنها لا تكفى، وناشد المسئولين التوصل لحل سريع لإنقاذ أهالى القرية.