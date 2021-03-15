إغلاق 92 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال حملات رقابية في المنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

تم تنفيذ غلق إدارى لـ 92 منشأة طبية مخالفة في المنيا، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، مع استمرار الحملات على المنشآت الغذائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وقال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتى يتردد عليها المواطنون.

وشدد المحافظ، فى بيان على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم المرور على 274 منشأة طبية خاصة، ما بين (مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل)، وذلك خلال شهر فبراير الماضي، وأوضح انه تم تنفيذ غلق إدارى لـ 92 منشأة طبية مخالفة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، مؤكداً على استمرار الحملات على المنشآت الغذائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وبدوره أوضح الدكتور محمد حسن، مدير إدارة العلاج الحر، انه تم إصدار قرارات ترخيص لـ 28 منشأة طبية خاصة، وتحرير 41 محضر غلق إدارى لمنشآت طبية خاصة مخالفة، وقد جاءت قرارات الغلق لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.