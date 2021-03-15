كابول (أ ش أ)

أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الاثنين، إصابة 15 مدنيا على الأقل جراء انفجار استهدف حافلة كانت تقلهم، وذكرت الشرطة فى بيان رسمى أوردته قناة "طلوع" الأفغانية أن الحافلة اصطدمت بلغم أرضى زُرع على الطريق في منطقة "دهان باغ"، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.