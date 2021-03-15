ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الانفجار حتى الآن.

وأشارت القناة إلى قول مصادر بإن الحافلة كانت تقل موظفين بوزارة الإعلام.

يذكر أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 16 آخرون في انفجارين منفصلين وقعا فى كابول، أمس الأحد، واستهدفا المدنيين، حسبما أعلنت الشرطة.