إخلاء عقار بعد سقوط جزء من شرفته فى ميت غمر

الدقهلية - شريف الديب

سقط منذ قليل جزء من شرفة عقار بشارع فهمى دائرة قسم مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وقررت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إخلاء العقار من السكان لمعاينته، وقد أقام مجلس المدينة كردون حول العقار.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطه النجدة يفيد بسقوط جزء من عقار كائن بشارع فهمى دائره القسم، وعلى الفور انتقل ضباط قوات الحمايه المدنية ، والانقاذ البرى ، إلى مكان البلاغ.

وبالتنسيق مع مسئولى مجلس مدينه ميت غمر، تم عمل كردون أمنى حول المنزل، وبالفحص تبين أن المنزل محل البلاغ مكون من طابقين على مساحه 80 متر تقريبا ، والدور الأول مأهول بالسكان ، وتبين سقوط جزء من شرفة شقه الطابق الأخير، بمساحه متر فى 6 متر، ملك ورثه " المندوه م م " ، ولم ينجم عنه إصابات ، وبسؤال المدعو " عاطف عبد الفتاح " 58 سنه فنى شئون هندسية تابع لمجلس مدينه ميت غمر، ومقيم بندر ميت غمر ، قرر بعدم صدور ثمة قرارات إزالة أو ترميم للعقار .

وجارى عرض حال العقار على لجنه المنشأت الأيله للسقوط ، وطالبوا بأخلاء العقار، وتم الإخلاء ، وبسؤال قاطنى الطابق الثانى ربه منزل تبلغ من العمر 76 سنه ، ومقيمة بذات العنوان، أيدت ذات المضمون، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 932 لسنه 2021 إدارى قسم ميت غمر ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشره التحقيقات .