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أخبار × 24 ساعة.. آخر موعد للتصالح فى مخالفات البناء 31 مارس الجارى

الإثنين، 15 مارس 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. آخر موعد للتصالح فى مخالفات البناء 31 مارس الجارى المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها وزير البترول: لن نستورد أى وقود سائل بحلول 2023..وفائض الغاز يُصدر بأعلى من السعر المحلى، ووزيرة الصناعة: توجيهات رئاسية بإحياء ودعم الصناعة الوطنية ضمن "حياة كريمة"

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رئيس الوزراء لمستثمرين سعوديين: تذليل كافة المعوقات وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار

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التعليم تقرر تعديل مواعيد امتحانات شهر أبريل لطلاب النقل لتبدأ يوم 26

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الرئيس السيسي يوجه بزيادة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بـ117 مليار جنيه

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