هيئة الدواء: استراتيجية للتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية وخط ساخن لتوفيرها

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة خصصت خط ساخن برقم 15301 لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين الخاصة بوجود نواقص الأدوية وأماكن توافرها كمرحلة أولى.



وقال الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية فى تصريح لليوم السابع، إنه يتم تلقى الاستفسارات والشكاوى عن عدم توافر أى مستحضرات دوائية على مدار الساعة.



وأكد المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهدف من الخدمة، هو العمل على توفير احتياجات المواطنين من مختلف المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة المتغيرات التى تطرأ بسوق الدواء؛ للعمل بشكل استباقى واستشعار أى مؤشرات من شأنها التأثير على توافر المستحضرات الدوائية الهامة للمريض المصرى.



وأشار إلى أن الخدمة تعمل على مدار 24 ساعة، وأن مسئولى التواصل بالخط سيقومون بتسجيل بلاغات المواطنين حول نواقص الأدوية، وتوجيههم إلى أقرب مكان للحصول على الأدوية التى يحتاجونها.



وأضاف المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أن هيئة الدواء تعمل حالياً من خلال استراتيجية متابعة مستمرة يمكن من خلالها التنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك المستشفيات الحكومية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.



وتابع أن هذة الاجراءات تأتى فى إطار الاختصاصات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية من حيث وضع الخطط والسياسات التى تهدف إلى ضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية وضمان جودتها وسلامتها وفعاليتها.

