اليوم السابع
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الأحد، 14 مارس 2021 06:51 م
خالد صلاح
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مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 فى انفجارين منفصلين بالعاصمة الأفغانية

الأحد، 14 مارس 2021 06:29 م
مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 فى انفجارين منفصلين بالعاصمة الأفغانية الشرطة الأفغانية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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لقي ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين مصرعهم وأصيب 10 آخرون في انفجارين منفصلين في العاصمة الأفغانية كابول، وقعا مساء اليوم الأحد في غضون أقل من ساعة.
وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن الشرطة لم تكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الانفجارين، لكن بعض التقارير تفيد بأن الانفجار الأول أصاب حافلة ركاب، والانفجار الآخر استهدف سيارة.


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