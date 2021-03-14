مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 فى انفجارين منفصلين بالعاصمة الأفغانية

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لقي ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين مصرعهم وأصيب 10 آخرون في انفجارين منفصلين في العاصمة الأفغانية كابول، وقعا مساء اليوم الأحد في غضون أقل من ساعة.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن الشرطة لم تكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الانفجارين، لكن بعض التقارير تفيد بأن الانفجار الأول أصاب حافلة ركاب، والانفجار الآخر استهدف سيارة.