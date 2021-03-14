ضبط 40 قطعة سلاح وتنفيذ 1265 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة استهدفت تجار الأسلحة النارية الغير مرخصة، وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها، والهاربين من احكام قضائية حيث تم ضبط 40 قطعة سلاح متنوعة وتم تنفيذ 1265 حكما قضائيا متنوعا، و3 قضايا اتجار بالمواد المخدرة.

ترأس الحملة اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية وذلك فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة، وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون

أشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقد أسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة، 4 بندقية الية عيار 7.62×39، و"4" طلقات من ذات العيار، وبندقية خرطوش عيار 12، وفرد روسي محلي الصنع، وفرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، و10 قطع سلاح أبيض بإجمالى 40 قطعة سلاح متنوعة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط "19" لفافة لمادة الهروين يزنوا حوالى "120" جرام، و "10" قطع لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي "130" جرام ومبلغ مالى "175" جنية حيازة عامل 34 سنة مقيم بمركز اخميم، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

كما تم ضبط "9" قطع لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي "35" جرام، وهاتف محمول حيازة عامل 35 سنة ومقيم قسم طهطا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم "15" قطع لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي "30" جرام ومبلغ مالى "95" جنية وهاتف محمول حيازة عامل 27 سنة، ومقيم قسم اول سوهاج بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وفي مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص " 5 " شقق مفروشة بدائرة المديرية ولم يسفر الفحص عن ضبط ثمة مخالفات، وفي مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط " 5 " حكم متنوع، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ " 1265 " حكما قضائيا متنوعا وجار الاستمرار في حملات مماثلة.