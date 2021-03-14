اليوم السابع
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ضبط 3 أطنان "كاليمارى" غير صالحة للإستهلاك الأدمى فى بورسعيد

الأحد، 14 مارس 2021 11:33 م
ضبط 3 أطنان "كاليمارى" غير صالحة للإستهلاك الأدمى فى بورسعيد أسماك - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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تمكن مفتشوا إدارة مراقبة الأغذية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، من ضبط 3 أطنان "كاليماري" غير صالحة للإستهلاك الأدمي، لإنتهاء فترة صلاحيتها.
 
وقالت مديرية الصحة ببورسعيد، في بيان لها، إن الحملة على إحدى المنشآت الغذائية المتخصصة في تجميد وتصنيع الأسماك، أسفرت عن ضبط 289 كرتونة من صنف أصابع "كاليماري" مستوردة من الصين، تزن الكرتونة 10 كيلو جرامات بإجمالي 3 أطنان، غير صالحة للاستهلاك الأدمي، لانتهاء فترة صلاحيتها، وذلك بإحدى الثلاجات داخل المنشأة.
 
وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.
 
 

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جنوب بورسعيد

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