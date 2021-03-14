ضبط وإعدام 3 طن أغذية وغلق مخزن ومصنع تعبئة مواد غذائية مخالفة بالشرقية .. صور

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية الصحة بالشرقية، أكثر من 3 طن أغذية منتهية الصلاحية واعدامت كميات كبيرة منها ، وتقرر غلق مخزن ومصنع تعبئة مواد غذائية مخالفة بديرب نجم ، ذلك فى الحملات المكثفة والمتابعة المستمرة على المنشآت الغذائية بالمحافظة، إستعدادا لإستقبال شهر رمضان المبارك .

وقال بيان بمديرية الصحة بالشرقية أنه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكتب الأغذية بالإدارة الصحية بديرب نجم ، حملة على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة ديرب نجم .

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية والمنتجات الرمضانية "عصائر وتمر هندي" ومخزن ملحق به بديرب نجم ، يعملان بدون ترخيص وبهما نقص شديد فى الاشتراطات الصحية ، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين ، كما تم ضبط 1991 كجم أغذية عبارة عن "عصائر بودرة وتمر هندى وسكر"، وتم إعدام 1046 كيلو أغذية مختلفة عبارة عن "سكر ومواد تعبئة وأوانى وهوالك إنتاج" لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتم تحرير 7 محاضر جنحة صحية للمخالفات، وسحب 15 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل صحة الشرقية على إستمرار تكثيف الجهود المبذولة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة ، والضرب بيد من حديد على المخالفين ، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين ، مقدماً الشكر لجميع المشاركين فى هذا العمل نظراً للجهود المبذولة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

فى سياق متصل ، أكدت مديرية الصحة ، بأن الفرق الطبية بمبادرة الرئاسية ، لدعم صحة الأم والجنين بالمحافظة ، قامت بتقديم الخدمة الطبية ، وإجراء الفحوصات اللازمة 51736 سيدة حامل بالمحافظة حتى الآن، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم فى الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التى من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع إنتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، مضيفاً إلى أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقى التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التى تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيراً أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشدداً على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل وحسن الإستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.

مضيفا بأن المبادرة تستهدف الفحص الطبى لعدد 102700 سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى محافظة الشرقية ، بالفئة العمرية فوق 18 عام ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبى مدرب على أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلى بيانات، ورائدات ريفيات"، حيث يبلغ عدد الفرق 358 فرقة طبية، فى عدد 358 نقطة.



اعدام المضبوطات



المضبوطات بالحملة



المضبوطات



ضبط اغذية منتهية الصلاحية



ضبط المشروعات المخالفة بعد تعبئتها



مصنع مخالف