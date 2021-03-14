صور.. كر وفر بين الشرطة ومحتجين بهولندا على خلفية استمرار قيود كورونا

وكالات

شهدت مدينة لاهاى، اليوم الأحد، احتشاد مئات الهولنديين، احتجاجا على استمرار القيود التى تهدف لاحتواء فيروس كورونا المستجد

وتخلل الاحتجاجات حالة من الكر والفر بين الشرطة والمحتجين، حيث انتشرت قوات الأمن تحسبا لأى خروج عن النص من قبل المتظاهرين.



احتحكاك بين محتج وأحد عناصر مكافحة الشغب فى هولندا



احتكاكات بين عناصر الشرطة والمحتجين فى لاهاى



انتشار أمنى مكثف فى هولندا



حالة من الحسم فى مجابهة الاحتجاجات فى هولندا



حشود من المحتجين فى لاهاى



قوات الأمن الهولندية تواجه الاحتجاجات بالقوة



قيود كورونا تسببت فى خسائر اقتصادية كبيرة



كر وفر بين الشرطة والمحتجين فى لاهاى



متظاهر عارى الصدر احتجاجا على قيود كورونا