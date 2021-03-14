رئيس وزراء أستراليا يعلن تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.. صور

كتب إيهاب محمد

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد، حيث نشر عبر حسابه على "فيس بوك" مجموعة صور توثق تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد.



رئيس وزراء استراليا

وكتب موريسون فى تعليقه على الصور، "تلقيت اليوم الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد مع جين ماليسياك، التي كانت أول شخص فى أستراليا يتم تطعيمه معى منذ 3 أسابيع، إنها بصحة جيدة ولم تبلغ عن أى أثار جانبية من أول تطعيم لها باللقاح"، وأضاف: "للتذكير، التطعيمات مجانية وطوعية للجميع فى أستراليا، وقد وجد خبرائنا الطبيون أن هذه اللقاحات آمنة وفعالة".



رئيس وزراء أستراليا بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا



رئيس وزراء استراليا وجين ماليسياك

وشدد رئيس الوزراء الأسترالى على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية الحالية لتجنب انتشار العدوى، حيث تشمل الإجراءات الوقائية ضرورة ارتداء الكمامة الطبية، وكتب: "من المهم أن تتذكر حتى بعد تلقيك التطعيم، يجب أن تستمر في اتباع السلوكيات الآمنة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا".

رئيس وزراء استراليا يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

جدير بالذكر أن موريسون، كان من ضمن الأوائل الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا في أستراليا، وأعلنت أستراليا يوم الأحد 7 مارس، عدم تسجيل أي إصابات محلية بفيروس كورونا المستجد، وذلك لليوم الـ37 على التوالى، وذكرت صحيفة "كانبرا تايمز" الأسترالية على موقعها الإلكترونى، أن البلاد سجلت حالتين وافدتين ثبتت إصابتهما بالفيروس التاجي عند عودتهما إلى كانبيرا يوم الاثنين الماضى.

وأضافت الصحيفة أن استراليا لم تسجل أي حالات وفاة متعلقة بالفيروس خلال عام 2021، مشيرة إلى أن البلاد بدأت استخدام لقاحات "استرازينيكا"، حيث كان وزير الصحة الأسترالى جريج هانت، من بين أوائل الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.