حماية الطفل بقنا تحبط محاولة الزواج المبكر لطفلة

قنا صابر سعيد

تمكنت لجنة حماية الطفل بقنا، من إحباط محاولة زواج مبكر لطفلة قبل الزفاف بأيام، وذلك بعد تلقيها بلاغًا بقرب زفاف طفلة تبلغ من العمر 15 عاما.

وكان قد تلقيت لجنة الطفل بقنا، عن طريق خط النجدة، بلاغًا يفيد قرب زواج طفلة، 15 عاما، من مركز قنا، وعلي الفور تحركت اللجنة واتخذت الإجراءات القانونية حيال الجيزة، لمنعها وكذلك المتابعة مع الأسرة حتي تصل للسن القانوني.

ومن جانبه شدد مكتب حماية الطفل بقنا، علي اتخاذ الإجراءات القانونية في تلك الوقائع ومحاولة الزواج المبكر، مطالبًا الأهالي بالتواصل معه في حال معرفة أي حالة من تلك الحالات علي خط نجدة الطفل 1600.

يذكر أن المادة 80 في الدستور والمادة 96 والمادة 31 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، تنص على عدم جواز عقد الزواج قبل بلوغ سن الطفلة 18 عامًا.