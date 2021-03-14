توقيع الكشف على 650 مواطنا والاستعداد لإجراء عمليات جراحة العيون ببورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بأن أعمال مبادرة "عنيك فى عنينا " ساهمت فى توقيع الكشف على عيون 650 من أهالى الجنوب ، وتقديم العلاج الدوائى لعدد 210 حالة وتشخيص الاحتياج لإجراء عمليات جراحة العيون لعدد 104 حالة وتشخيص احتياج 218 للنظارات الطبية استعدادا للتنفيذ بالمجان.

وأوضح المحافظ أن فعاليات القافلة إنطلقت صباح أمس ، وشهدت فحص عدد من الحالات المستعصية لسرعة استخراج قرارات نفقة الدولة وبحضور ممثلى منظومة التأمين الصحى الشامل لسرعة اتخاذ كافة القرارات الخاصة بعلاج حالات التأمين الصحى الشامل ، وكذلك مديرية الشئون الصحية .

ووجه المحافظ الشكر لكل من ساهم بتلك المبادرة فى قرى جنوب بورسعيد ، والتى تأتى تماشيا مع الطفرة المقدمة فى الخدمات الطبية التى تشهدها بورسعيد فى ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، لافتا إلى أهمية المبادرة لأهالى قرى جنوب بورسعيد والتى ساهمت فى توفير خدمة طبية مميزة لمواطنى الجنوب خلال فترة وجيزة .

يذكر أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، قد نظمت قافلة طبية موسعة للكشف على العيون استهدفت الأهالى بقرى أم خلف والرضوان بحى جنوب بورسعيد.