اليوم السابع
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لخدمة 9 قرى..

تنفيذ 85% من أعمال محطة معالجة صرف صحى أبو كبير بالشرقية بتكلفة 175 مليون جنيه

الأحد، 14 مارس 2021 02:44 ص
تنفيذ 85% من أعمال محطة معالجة صرف صحى أبو كبير بالشرقية بتكلفة 175 مليون جنيه ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد حمدى نصر رئيس مدينة أبوكبير بالشرقية، أنه جار تنفيذ أعمال مشروع محطة معالجة صرف صحى أبوكبير بتكلفة إجمالية 175 مليونا و200 ألف جنيه، حيث وصلت أعمال التنفيذ لـ85%، والتى ستعمل على خدمة 9 قرى .

وأوضح رئيس المدينة، أن محطة المعالجة ستعمل بسعة 10000م3 /يوم، ومن المقرر أن تخدم قرى "المناسترلى، القراموص، كفر السواقى، الدهتمون، طوخ القراموص، كفر الأعصر، كفر الشوبكى، التل والمسلمية".

وكانت قد أعلنت محافظة الشرقية، تنفيذ 265 مشروعا بمختلف القطاعات بتكلفة إجمالية 24 مليارا و263 مليون جنيه، من بينها قطاع الصرف الصحي جار تنفيذ 93 مشروع ابنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و356 مليون جنيه لإقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قري ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.


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