تطوير مستشفى رأس التين العام بالإسكندرية بتكلفة 3 ملايين جنيه.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

إفتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، أعمال التطوير بمستشفى رأس التين العام بتكلفة تقدر بـ 3 مليون جنيه، والتى جاءت بالتعاون مع المجتمع المدني، فى إطار التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن السكندري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، والدكتورة إيناس العجمى مدير مستشفى رأس التين العام، وممثلى المجتمع المدني، ورئيس حى الجمرك.

وأكد الشريف فى بيان صادر اليوم أنه فى ظل خطة تطوير المنظومة الصحية التى وجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فإن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان حريصة بشكل مستمر على رفع كفاءة المنظومة الصحية بها، وتطوير المستشفيات وتحديث منشآتها وأقسامها وإمدادها بجميع الأجهزة وفقا للتطورات الطبية الحديثة بما يتناسب مع حجم الاحتياجات اللازمة.

وأشاد المحافظ بأعمال التطوير بأقسام المستشفي، والتى شملت؛ أقسام وحدة الغسيل الكلوي، وجناح العمليات الرئيسية، تطوير وحدة الحروق، والأقسام الداخلية وتطوير الخدمات المركزية بالمستشفى.

ووجه الشكر إلى كافة العاملين بها وحثهم على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى المستشفى للمستوى المتميز الذى يتراضاه المرضى والمواطنين.

كما قدم الشكر إلى المجتمع المدنى لدورهم فى دعم ورفع كفاءة المستشفي، مؤكدا على الدور المهم للمجتمع المدنى فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والذى يصب فى صالح المواطن السكندري.

من جانبها؛ أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أن هناك مجموعة من الخدمات المتميزة التى تقدم من خلال مستشفى رأس التين العام، فى مجال الحروق، والغسيل الكلوي، ومجال جراحة العيون، و الجراحات المتخصصة والتى تختلف عن غيرها من المستشفيات وأكدت أن ملف تطوير المنظومة الصحية ورفع كفائتها بالمحافظة من أولى الملفات التى تهتم بها الدولة بشكل خاص، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

من الجدير بالذكر أن أعمال التطوير بالمستشفى؛ شملت تطوير وحدة الغسيل الكلوى حيث تم تجهيز البنية التحتية والانشائية لها وتطوير الأجهزة وتطوير ماكينات الغسيل الكلوى وإضافة 6 أسرة جديدة لتصل عدد الأسرة بها إلى 28 سرير غسيل كلوي، واستحداث غرفة لتركيب قساطر الكلى الصناعية.

وكذلك تطوير وحدة الحروق بالمستشفى من تطوير وحدة العمليات ووحدة العناية المركزة، وتطوير قسم العمليات بوحدة الحروق، وإمدادههم جميعا بالأجهزة والتجهيزات اللازمة.

وكذلك تطوير المعامل بالمستشفى وتزويدها بأحدث أجهزة التحاليل الطبية والقسم الخاص لتحليل الأنسجة المرضية والذى يخدم مريض المستشفى وخارجها.

وتطوير قسم العمليات الخاصة بالمستشفى والتى تشمل 6 غرف عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة. وغرف إفاقة للمرضي، وتم إدخال جراحة المخ والأعصاب وجراحات الرمد وحقن العيون، وتم اعتماد 4 تخصصات بمنظومة قوائم الانتظار جراحة المخ و الأعصاب و تخصص جراحات الرمد وحقن الجفون و جراحات الأورام وجراحات العمود الفقري.