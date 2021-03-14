تحقيقات اتهام لص بسرقة الدرجات فى المطرية: سبق اتهامه فى 3 قضايا

كتب سليم على

كشفت التحقيقات، عن أن المتهم بسرقة الدراجات النارية، فى دائرة قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، اعترف بإرتكاب (3) حوادث سرقة سابقة بأسلوب توصيل الأسلاك.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مجهولة المصدر .

وبمناقشته عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها حال توقفها بمنطقة السلام بأسلوب "توصيل الأسلاك" .. أمكن التوصل للمجنى عليه "مالك الدراجة" واتهمه بالسرقة.

وبمواجهة المتهم أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائهم بمنطقة سكنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.