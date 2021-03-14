بث مباشر.. مفاجآت جديدة بواقعة إلقاء سيدة من السادس فى جريمة هزت مدينة السلام

كما أمرت النيابة بتشريح الجثة وصرحت بدفنها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

يذكر أن غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة أمام أحد العقارات بأحد شوارع منطقة النزهة بدائرة قسم شرطة السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص، العثور على جثة سيدة بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها، سقطت من شرفة شقة بالطابق السادس، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف غموض الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.