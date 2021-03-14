انتظام الدراسة بمدراس الإسماعيلية وسط إجراءات احترازية مشددة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تابع طة عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأحد، انتظام الدراسة بعدد من مدارس إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية في اليوم الثاني بالفصل الدراسى الثانى حيث تأكد من انتظام الدراسة بجميع الصفوف وانتظام المعلمين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة التى تتخذها جميع المدارس بمواجهة فيرس كورونا .

وشملت جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، مدارس 25 يناير الثانوية بنات والفاروق عمر الإعدادية بنين والزهراء الابتدائية إلي جانب مدرسة أم المؤمنين التجارية بنات وهو ما يمثل مراحل التعليم المختلفه العام والفني .

وهنأ "عجلان" المعلمين والمعلمات والتلاميذ ببدء الفصل الدراسي الثاني ثم تفقد خلال جولته بالمدارس المختلفه الفصول وحجرات الأنشطة والفناء ودورات المياه وتأكد من النظافة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وبدأ المدرستين فى تسليم كتب الفصل الدراسى الثانى على التلاميذ وأكد على عدم ربط الكتب بالمصروفات الدراسية ولكن ضرورة حث أولياء الأمور على سداد المصروفات.

وتأكد "عجلان" خلال الزيارة من إعداد الجداول بالمدرستين وكذلك توزيع الأنصبة على المعلمين مع متابعة توزيع أعلام الجمهورية الجديدة على جميع مدارس الإسماعيلية لرفعها أعلى المبان المدرسية وفقًا للكتاب الدوري رقم 2 في 21/2/2021 الوارد بناء على قرار فخامة السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 41 لسنة 2014، والخاص برفع العلم المصري على المبان الرئيسية للوزارات والمحافظات والمؤسسات التابعة للدولة في منتصف المبنى في مكان ظاهر ولائق.

انتظام الدراسة بمدراس الإسماعيلية

مدراس الإسماعيلية