المجنى عليه نصاب.. اعترافات مُثيرة لقاتل صاحب سوبر ماركت بالسلام

كتب أحمد حسنى

اعترف المتهم بقتل صاحب سوبر ماركت بالسلام، باعترافات مُثيرة أمام النيابة العامة، حيث أقر بارتكابه الجريمة بشكل كامل بعد تعرضه للنصب على يد المجنى عليه، بعد زعم المجنى عليه استثمار مبالغ مالية في مجال التجارة، مقابل أرباح مالية، إلا أنه اكتشف قيام المجنى عليه بالنصب وشرائه شقة سكنية، كما أنه رفض رد المبالغ الأصلية ما دفعه لارتكاب الجريمة، وعقب ارتكاب الواقعة استولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ومفاتيح الشقة.

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى وقت سابق، تفاصيل واقعة مقتل صاحب سوبر ماركت بمنطقة السلام، حيث تبين من التحريات أن وراء الحادث عامل بسبب خلافات بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من (عامل بمحل سوبر ماركت كائن بمنطقة الحرفيين بدائرة القسم وأصل بلدته محافظة أسيوط) بأنه حال قيامه بالاتصال هاتفياً بشقيقه (شريك بذات المحل ومقيم بدائرة القسم)، تبين غلق هاتفه فتوجه للشقة سكنه للاطمئنان عليه وعقب قيامه بفتح باب الشقة "باستخدام نسخة من المفاتيح كانت بحوزته" اكتشف مقتله حيث عثر على جثته".

وأسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته بمحافظة أسيوط "هارب من تنفيذ حكم قضائى بالإعدام")، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته بطاقة رقم قومى خاصة بشقيقه والذى أقر بحيازتها خشية ضبطه فى الحكم الصادر ضده.