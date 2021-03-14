المجلس القومى للمرأة بالمينا ينظم حملة لطرق الأبواب بقرى حياة كريمة

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، عن عقد لقاءا تدريبيا للرائدات الريفيات اليوم الأحد ، يعقبه حملة طرق أبواب لمدة 5أيام فى الفترة من15 - 19 مارس بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى للتوعية بريادة الأعمال والشمول المالى تحت عنوان.. ريادة الأعمال للمرأة الريفية.. للقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويهدف اللقاء إلى رفع الوعى المجتعى بمجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ودورها فى زيادة دخل الأسرة، وأهمية الإدخار للمرأة الريفية، والتعريف بالخدمات المالية المتاحة بالجهات المختلفة فى هذا المجال لما لها من أهمية قصوى لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا، خاصة فى ظل ما سببته جائحة كورونا من مشكلات اقتصادية ، كذلك عقد لقاءات توعية عن مشروع حياه كريمة وما يقدمه من خدمات تستهدف الفئات المختلفة بالقري المدرجة بالمبادرة.

تأتي الفاعليات تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والدكتوره مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتوره منال أبو سمره مقررة فرع المجلس بالمنيا.