المجلس القومى للمرأة بالمينا ينظم حملة لطرق الأبواب بقرى حياة كريمة

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، عن عقد لقاءا تدريبيا للرائدات الريفيات اليوم الأحد ، يعقبه حملة طرق أبواب لمدة 5أيام فى الفترة من15 - 19 مارس بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى للتوعية بريادة الأعمال والشمول المالى تحت عنوان.. ريادة الأعمال للمرأة الريفية.. للقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ويهدف اللقاء إلى رفع الوعى المجتعى بمجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ودورها فى زيادة دخل الأسرة، وأهمية الإدخار للمرأة الريفية، والتعريف بالخدمات المالية المتاحة بالجهات المختلفة فى هذا المجال لما لها من أهمية قصوى لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا، خاصة فى ظل ما سببته جائحة كورونا من مشكلات اقتصادية ، كذلك عقد لقاءات توعية عن مشروع حياه كريمة وما يقدمه من خدمات تستهدف الفئات المختلفة بالقري المدرجة بالمبادرة.
تأتي الفاعليات تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والدكتوره مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتوره منال أبو سمره مقررة فرع المجلس بالمنيا.
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