اليوم السابع
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القبض على مسجلى خطر بالسويس بحوزتهم بنادق وحشيش

الأحد، 14 مارس 2021 01:22 م
القبض على مسجلى خطر بالسويس بحوزتهم بنادق وحشيش مسجل - أرشيفية
السويس- سيد نون

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تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، من ضبط اثنين من المسجلين خطر بحوزتهم ثلاثة بنادق خرطوش ومخدرات، داخل أحياء الأربعين وفيصل، وكان اللواء هشام رشاد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، أصدر تعليمات بشن حملات أمنية لضبط المتهمين بحيازة السلاح والاتجار بالمخدرات.

وقام العميد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث مديرية أمن السويس، بشن حملة أمنية، وتمكن من ضبط مسجل خطر بحى الأربعين بحوزته اثنين من البنادق الخرطوش، وقطع من مخدر الحشيش.

كما تمكن رئيس مباحث مديرية الأمن، من ضبط مسجل خطر بحى فيصل بحوزته بندقية خرطوش وكميات من الذخيرة، حررت محاضر ضبط المتهمين بأقسام شرطة الأربعين وفيصل، وجارى التحقيق بالنيابة العامة بالسويس.

 

 


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