القبض على صاحب مخزن بحوزته 1.5 طن دواجن فاسدة في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، من القبض على صاحب مخزن بحوزته 1.5 دواجن ولحوم فاسدة قبل بيعها على المواطنين ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مباحث التموين ، بلاغا بضبط (1,5 طن "مقطعات لحوم ودواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة) بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.