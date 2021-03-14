اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 05:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

التموين: رفع الطاقة الإنتاجية لمطحن السادات إلى 160 طن يوميا

الأحد، 14 مارس 2021 04:47 م
التموين: رفع الطاقة الإنتاجية لمطحن السادات إلى 160 طن يوميا الدكتور على مصيلحى وزير التموين خلال تفقد مطحن السادات
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين خلال تفقد مطحن السادات، أنه تم رفع طاقة الطحن من 100 طن يوميًا إلى 160 طن يومياً وذلك لإنتاج دقيق 82٪ المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، كما تم عمل صيانة دورية للمطحن بمعرفة الشركة.

جاء ذلك خلال تفقد مطحن السادات التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا برفقة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء مجدى الشاطر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ومحمد شعيرة رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا.

وقد توجه بعد ذلك برفقه اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، لتفقد أحد مخازن الجملة التابعة للشركة بسندوب، وقد تم المرور على المخزن والاطمئنان على مخزون السلع الاستراتيجي به، وانتظام صرف السلع التموينية والأساسية لبقالي التموين وكذلك منافذ مشروع جمعيتي، والتعرف على دورة العمل المميكنة بعد ربط كل فروع الجملة والتجزئة بنظام معلوماتي متكامل لضمان المتابعة اليومية لحركة السلع ومراقبة المخزون السلعي.

كما تفقد المصيلحي أحد منافذ اللحوم بمدينة المنصورة والتابعة لإحدى جمعيات المجتمع المدني لبيع اللحوم الطازجة للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية كما تم الإعلان عن بيع اللحوم بهذا المنفذ بسعر 60 جنيها للكيلو الطازجة حتي يوم الخميس القادم بمبادرة من الجمعية صاحبة المنفذ بمناسبة الافتتاح والزيارة التي تمت.

وقام المصيلحى بصبحة المحافظ بزيارة وافتتاح مركز خدمة المواطنين بقرية شها، بطريق دكرنس وما تم به من تطوير لتقديم كافة الخدمات التموينية لأهالي القرية والمركز في كل ما يخص الخدمات المرتبطة بالبطاقات التموينية الذكية.

 

 


الخبز المدعم

الدقهليه

محافظ الدقهليه

وزير التموين

مطاحن شرق الدلتا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"التموين" تضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية - تجارية - إدارية - ترفيهية بالدقهلية.. الوزارة تعلن عن إنشاء مشروعات باستثمارات تصل لـ2مليار جنيه وتوفر 20 ألف فرصة عمل.. وتؤكد: مخزون السلع الغذائية يكفى حتى عيد الأضحى

الأحد، 14 مارس 2021 03:30 م

التموين: مخزون السلع يكفى لعيد الأضحى ومنتجات بزيادة 50% خلال شهر رمضان

الأحد، 14 مارس 2021 01:00 م

التموين : استمرار خفض سعر الدواجن لـ30 جنيها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأحد، 14 مارس 2021 08:00 ص

التموين: فروع لمعارض أهلا رمضان بالمحافظات وطرح السلع بأسعار مخفضة

السبت، 13 مارس 2021 04:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة