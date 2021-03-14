التموين: رفع الطاقة الإنتاجية لمطحن السادات إلى 160 طن يوميا

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين خلال تفقد مطحن السادات، أنه تم رفع طاقة الطحن من 100 طن يوميًا إلى 160 طن يومياً وذلك لإنتاج دقيق 82٪ المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، كما تم عمل صيانة دورية للمطحن بمعرفة الشركة.

جاء ذلك خلال تفقد مطحن السادات التابع لشركة مطاحن شرق الدلتا برفقة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء مجدى الشاطر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ومحمد شعيرة رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن شرق الدلتا.

وقد توجه بعد ذلك برفقه اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، لتفقد أحد مخازن الجملة التابعة للشركة بسندوب، وقد تم المرور على المخزن والاطمئنان على مخزون السلع الاستراتيجي به، وانتظام صرف السلع التموينية والأساسية لبقالي التموين وكذلك منافذ مشروع جمعيتي، والتعرف على دورة العمل المميكنة بعد ربط كل فروع الجملة والتجزئة بنظام معلوماتي متكامل لضمان المتابعة اليومية لحركة السلع ومراقبة المخزون السلعي.

كما تفقد المصيلحي أحد منافذ اللحوم بمدينة المنصورة والتابعة لإحدى جمعيات المجتمع المدني لبيع اللحوم الطازجة للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية كما تم الإعلان عن بيع اللحوم بهذا المنفذ بسعر 60 جنيها للكيلو الطازجة حتي يوم الخميس القادم بمبادرة من الجمعية صاحبة المنفذ بمناسبة الافتتاح والزيارة التي تمت.

وقام المصيلحى بصبحة المحافظ بزيارة وافتتاح مركز خدمة المواطنين بقرية شها، بطريق دكرنس وما تم به من تطوير لتقديم كافة الخدمات التموينية لأهالي القرية والمركز في كل ما يخص الخدمات المرتبطة بالبطاقات التموينية الذكية.