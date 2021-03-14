اليوم السابع
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التعليم: لا تنازل عن تطبيق إجراءات الوقاية.. الانضباط مسئولية مدير المدرسة

الأحد، 14 مارس 2021 09:00 ص
التعليم: لا تنازل عن تطبيق إجراءات الوقاية.. الانضباط مسئولية مدير المدرسة وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تنازل عن تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا فى الدراسة، وإلزام الطلاب بالانضباط وتطبيق الإجراءات من تباعد وارتداء للكمامة مسئولية مدير المدرسة ومن يخالف أو يتهاون سوف يحاسب، مشددة على أن الحرص على تطبيق الإجراءات بهدف حماية الطلاب من اى أوبئة أو مشاكل صحية قد يتعرض لها أى طالب.
 
ووجهت المصادر رسالة لأولياء الأمور قائلة: توعية ابنك أو ابنتك أثناء الذهاب للمدرسة هى مسئولية الأسرة والأهل، فيجب أن يدرك الطالب مسئولية الحفاظ على نفسه والآخرين خلال التواجد بالمدرسة باليوم الدراسى وحتى عودته إلى المنزل.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2020، وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.
 
وعن مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021
 
مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل الموافق 2021
 
مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021
 
مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021
 
مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021
 
مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021
 
 
 

التربية والتعليم

توزيع مناهج الترم الثانى

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