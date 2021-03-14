اليوم السابع
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البابا فرنسيس: الذكرى العاشرة للحرب الأهلية السورية يجب أن تحفز جهود السلام

الأحد، 14 مارس 2021 03:31 م
البابا فرنسيس: الذكرى العاشرة للحرب الأهلية السورية يجب أن تحفز جهود السلام البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
رويترز

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وصف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الحرب الأهلية السورية اليوم الأحد، بأنها أحد أخطر الكوارث الإنسانية في هذا العصر وقال إن الذكرى العاشرة لاندلاعها يجب أن تحفز الجميع للسعي إلى إيجاد "بصيص أمل" للبلد المدمر.

وقال البابا للمئات في ساحة القديس بطرس في عظته الأسبوعية "أجدد ندائي لأطراف النزاع لكي يُظهروا بوادر حسن النية، لكي ينفتح بصيص أمل للسكان المنهكين".

وأضاف البابا الذي عاد يوم الاثنين الماضي من زيارة إلى العراق أن سوريا شهدت صراعا تسبب في "عدد غير محدد من القتلى والجرحى، وملايين اللاجئين، وآلاف المختفين، دمار، وعنف من جميع الأنواع، ومعاناة هائلة لجميع السكان، ولاسيما للفئات الأكثر ضعفا، مثل الأطفال والنساء والمسنين".

كما دعا المجتمع الدولي إلى التزام "حاسم" لإنهاء القتال والمساعدة في إعادة البناء والتعافي الاقتصادي.

وقاد البابا الحشد بعد ذلك في صلاة من أجل "سوريا الحبيبة والمعذبة".

 


البابا فرنسيس

سوريا

السلام

الحرب الأهلية السورية

بابا الفاتيكان

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