اليوم السابع
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إطلاق أول دورة تدريبية لذوى الهمم على مهنتى التبريد والتكييف بالإسكندرية

الأحد، 14 مارس 2021 12:40 م
إطلاق أول دورة تدريبية لذوى الهمم على مهنتى التبريد والتكييف بالإسكندرية تدريبات القوى العاملة
كتب ــ محمود راغب

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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أنه في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية برعاية أبنائنا من ذوي الهمم والعزيمة ودعم ومساندة هذه الفئة ، أطلقت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية -لأول مرة على مستوى الجمهورية - دورة لتدريب ذوي الهمم والعزيمة على مهنة التبريد والتكييف، وذلك في إطار مبادرة جديدة من مبادرات "مصر بكم أجمل" التي تهدف لتحقيق الاستفادة القصوى لأبنائنا من هذه الفئة  وإتاحة فرص عمل لهم من خلال التدريب .
 
ومن جانبه، قال ياسر سعيد  مدير المديرية: إنه من المقرر أن تستمر الدورة  لمدة شهرين تدريبا عمليا على أساسيات ومهارات التبريد والتكييف يعقبها ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام يتم من خلالها إكساب المتدربين على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة.
 
وفي نفس السياق، أشار مدير المديرية إلي بدء تدريب 15 شخصا من ذوي الهمم والعزيمة من الصم والبكم المتميزين، بينهم محمد هشام الذي كرمه الرئيس السيسي، أثناء عرض بعض ابتكاراته من الروبوت والتي شارك بها في عدد من المسابقات العالمية في هذا المجال.
 
 
 
 
 
 

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