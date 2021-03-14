إصابة 73 شخصا بفيروس كورونا فى سوريا و451 فى المغرب و640 حالة فى تونس

وكالات

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس السبت، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 86 حالة، ووفاة 4 أشخاص.

وأوضحت الوزارة فى بيان، تلقت "سانا" نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة فى سورية بلغ حتى الآن 16401 شفيت منها 10885 وتوفيت 1094 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية، السبت، عن تسجيل 451 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و519 حالة شفاء، وحالتى وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من التلقيح أربعة ملايين و210 آلاف و770 شخصا (الجرعة الأولى).

كما أعلنت وزارة الصحة التونسية السبت عن تسجيل، عن تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة التونسية فى تقريرها اليومى بشأن الوضع الوبائى فى البلاد أن إجمالى إصابات كورونا فى البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة وحتى الان 241257 إصابة.