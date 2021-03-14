اليوم السابع
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الأحد، 14 مارس 2021 06:53 م
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إصابة نائب رئيس الوزراء البولندى بفيروس كورونا المستجد

الأحد، 14 مارس 2021 06:18 م
إصابة نائب رئيس الوزراء البولندى بفيروس كورونا المستجد كورونا فى بولندا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف جوين اليوم الأحد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال ياروسلاف - في تدوينة كتبها على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" - "لنجعل كل من يستطيع الحصول على اللقاح يحصل عليه، سنتغلب على هذا الفيروس الخبيث قريبا".
وكان عمدة العاصمة "وارسو" رافاي ترزاسكوفسكيي أعلن أيضًا إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم /الجمعة/ الماضية.
يذكر أن بولندا تعاني من ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاليا.


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