إصابة نائب رئيس الوزراء البولندى بفيروس كورونا المستجد

أ ش أ

أعلن نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف جوين اليوم الأحد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ياروسلاف - في تدوينة كتبها على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" - "لنجعل كل من يستطيع الحصول على اللقاح يحصل عليه، سنتغلب على هذا الفيروس الخبيث قريبا".

وكان عمدة العاصمة "وارسو" رافاي ترزاسكوفسكيي أعلن أيضًا إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم /الجمعة/ الماضية.

يذكر أن بولندا تعاني من ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاليا.