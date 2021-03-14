آلاف الروس يشاهدون حرق "قصر كورونا" لتوديع الشتاء واستقبال الربيع.. فيديو

كتب محمد شعلان

بدأ سكان روسيا استقبال موسم الربيع الذى يتم الاحتفال به كل عام فى نفس التوقيت على خلفية التقاليد الشرقية القديمة، حيث تبدأ الاحتفالات بمناسبة انتهاء الشتاء القارس واستقبال فصل الربيع، وخرج آلاف الروس للمشاركة فى أحدى فعاليات استقبال الربيع من خلال إحراق قطعة فنية عملاقة ترمز لجائحة كورونا فى أحد حدائق مقاطعة كالوجا الروسية.

ونقلت شبكة روسيا اليوم، لقطات من تجمع المواطنين الروس أمام قطعة فنية عملاقة أطلقوا عليها "قصر كورونا"، وهذه القطعة الضخمة من عمل الفنان الروسى نيكيتا بوليسكى، وهى قصر من ثلاثة أبراج مصنوع من أغصان أشجار وشجيرات صغيرة وألواح خشبية ويبلغ ارتفاعها 24 مترا.

قصر كورونا فى روسيا



لحظة اشعال النار

فعاليات إحراق قصر كورونا جاءت ضمن جزء من الاحتفالات المقامة بمناسبة عيد "ماسلينيتسا" الشعبى الروسى الذى يرمز إلى نهاية فصل الشتاء، وبعده يدخل أبناء الكنيسة الأرثوذكسية الروسية فترة الصوم الكبير الذى يدوم 48 يوما.



تجمع لحظة الحرق



حرق قصر كورونا

ويحتفل الشعب الروسى بعيد "الماسلينيتسا" أو كما يسمى "أسبوع المرافع"، كل عام على خلفية التقاليد الشرقية القديمة، ويحرص السكان فى المدن على الاحتفال بمناسبة انتهاء الشتاء وثلوجه الكثيرة واستقبال الربيع بالفرح والتنزه والأنشطة التقليدية المختلفة، بحسب صور بثتها وكالة رويترز.

وبحسب "سبوتنيك" فقد احتفل سكان مدينة كالوجا غربى العاصمة موسكو، بعيد "الماسلينيتسا"، فى متنزه "نيكولا لينيفيتس أرت بارك"، كما تأخذ الرقصات والأغانى الشعبية حصة من العيد الذى يشمل أنشطة متنوعة بين القتال بالأيدى ومعارك كرات الثلج وركوب الزلاجات وحرق "السيدة ماسلينيتسا" التى تمثل فصل الشتاء.

ويعتبر عيد الماسلينيتسا جزءا من التراث الشعبى الروسى، فهو عيد شعبى سلافى شرقى، يتم الاحتفال به خلال أسبوع الصوم الكبير الذى يسبق عيد الفصح الأرثوذكسى.