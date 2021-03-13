9 معلومات عن مبادرة "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر بالقليوبية

القليوبية ــ فريق المحافظات

تستعد قرى محافظة القليوبية وخاصة قرى مركز شبين القناطر، للدخول ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بحياة المواطنين بتلك القرى، وتقديم الخدمات بشكل أفضل مما كانت تعانيه هذه القرى فى الوقت السابق على مدار سنوات، لتستعد المحافظة للبدء فى تنفيذ المبادرة بالقرى المنشودة، ويرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول المبادرة بالمحافظة، والتى جاءت على النحو التالى:

- تضم مبادرة "حياة كريمة" قرى مركز شبين القناطر بالقليوبية 36 قرية و148عزبة.

- تبلغ المساحة الإجمالية لمركز شبين القناطر 133.2 كيلو متر مربع ويعد من أكبر مراكز المحافظة ويضم 556591 نسمة.

- يضم مركز شبين القناطر 9 وحدات محلية تشمل 36 قرية كبرى.

- تشتهر بزراعة الفراولة والحرنكش والقصب وإنتاج الفواكه بأنواعها المختلفة.

- يوجد بالمركز 2085 فصلا تعليميا أساسيا و26 مدرسة تعليم ثانوى.

- المركز به مستشفى عام مركزى بالمدينة إلى جانب 6 مستشفيات خاصة، وتنتشر 29 وحدة صحية بقرى المركز.

- بلغ إجمالى الاحتياجات للقرى بالمركز إلى 2 مليار جنيه لتطوير بنيتها التحتية.

- تم وضع أولوية لمشروعات الصرف الصحي والغاز والكهرباء والطرق والنظافة وتبطين الترع وفتح محاور مرورية جديدة بالمدن لتُخدم على القرى.

- تم تنظيم حوارات مجتمعية مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم لوضعها على أجندة الأولوية.