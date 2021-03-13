اليوم السابع
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4 خطوات لصيانة التكييف مع دخول فصل الصيف ..تعرف عليها

السبت، 13 مارس 2021 02:00 ص
4 خطوات لصيانة التكييف مع دخول فصل الصيف ..تعرف عليها تكييف هواء
كتبت ـ رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدة خطوات لصيانة "التكييف"، وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء، بالتزامن مع دخول فصل الصيف ، وهى كالاتي :

ـ الحرص علي تغيير الفلاتر، أو على الأقل تنظيفها لأن تراكم الأتربة في الفلتر، يقلل من كفاءة التكييف.

ـ معاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الأتربة والحطام والعشب الصغير، وما إلى ذلك.

ـ فحص مجاري الهواء، تعد من الخطوات المهمة أيضا.

ـ معاينة خطوط التبريد.

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز و من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم ،او على  الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org،او  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. او من خلال الاتصال على التلیفون رقم 23421475  (داخلي 154).





 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية

شكاوى المواطنين من الكهرباء

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