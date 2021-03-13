مكتب الإحصاء البريطانى يؤكد انكماش اقتصاد بلاده بنسبة 2.9% فى يناير

وكالات

انكمش الاقتصاد البريطاني 2.9% في يناير، بعدما دخلت غالبية مناطق البلاد في إغلاق جديد جراء جائحة كوفيد - 19، وفق ما أظهرته أرقام رسمية أمس الجمعة.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني، في بيان، أن إجمالي الناتج المحلي تراجع، بعدما سجل تحسنًا بنسبة 1,2% في ديسمبر.

وأشار إلى أن القيود التي فرضتها الحكومة خفّضت النشاط الاقتصادي، حيث فرضت قيودا بمستويات مختلفة في المناطق الأربع التي تشكل المملكة المتحدة في يناير.

وتقلّص الاقتصاد 9%، مقارنة بما كان عليه في فبراير 2020 قبل تأثير الجائحة.

وكانت غالبية مناطق المملكة المتحدة قد فرضت إغلاقا صارما في مطلع يناير؛ للجم انتشار نسخة متحورة من فيروس كورونا أشد عدوى.