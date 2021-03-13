مقتل 6 من قوات الأمن الأفغانية فى هجوم لطالبان بإقليم قندوز

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أفادت مصادر أفغانية، بمقتل 6 أفراد من قوات الأمن في هجوم شنته حركة طالبان على موقع لهم في منطقة "خان آباد" بإقليم "قندوز" الواقع شمالي البلاد، وذكرت المصادر - حسبما نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم /السبت/ - أن حركة طالبان أخذت 5 أفراد من قوات الأمن رهائن، مشيرة إلى أن سيطرة الحركة على الموقع في أعقاب الهجوم الذي وقع ليلة أمس، وفي غضون ذلك، صرح مصدر أمني بمقتل 5 عناصر من طالبان جراء الهجوم.

يذكرأن، قالت شبكة "سى إن إن" نقلاً عن مصادر فى حلف شمال الأطلسى "ناتو"، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، مطالب بإعلان قراره بشأن مصير القوات الأمريكية فى أفغانستان قبل الأول من أبريل المقبل، مع اقتراب الموعد النهائى لسحب الجنود الأمريكيين من البلاد، وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة قررت بعد أسابيع قليلة من تنصيب بايدن رئيساً فى 20 يناير الماضى، تجميد خطة سحب الجنود الأميركيين من أفغانستان لمراجعتها.