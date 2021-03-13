مستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل الفلسطينيين جنوب نابلس

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هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم /السبت/، منازل المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، في بلدة "حوارة" جنوب نابلس، وقال مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة، غسان دغلس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن مجموعة من مستوطني "يتسهار" هاجمت منازل الفلسطينيين الواقعة في الجهة الغربية لبلدة "حوارة" بالحجارة، مضيفا أن الأهالي تصدوا للمستوطنين عند أطراف البلدة.

في سياق متصل، هاجمت مجموعة من مستوطني "متسبي يائير"، فلسطيني وزوجته وأطفاله، أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة "القواقس" بـ"مسافر يطا"، واعتدوا عليهم بالضرب؛ ما أدى إلى إصابتهم بجروح.

يذكرأن، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين عقب انتهاء صلاة الجمعة، في ساحة الغزالي عند باب الأسباط أحد أبواب الأقصى، واعتقلت 5 شبان فلسطينيين، وقال شهود عيان، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال هاجمت المصلين، وأجبرتهم على الخروج من الأقصى عبر باب الأسباط، وسط إلقاء قنابل صوتية لتفريق المصلين، واعتدت على الشاب عمر زغير بالضرب واعتقلته، مضيفة أن شرطة الاحتلال منعت نحو 321 شخصًا من سكان الضفة الغربية من الصلاة بالمسجد الأقصى، واعتقلت 4 منهم.