مدبولى: نسعى لإزالة مظاهر العشوائيات لإعادة رونق القاهرة التاريخية.. فيديو

كتب محمد عبد العظيم

قال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن ترميم المبانى الأثرية، والحفاظ على النسيج الحضارى لهذه المنطقة، من خلال المحافظة على شبكة الحارات والشوارع والمبانى القديمة ذات القيمة، ونسعى للحفاظ عليها وترميمها وتطوير البنية الأساسية، وتطوير المحلات.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال جولته لمتابعة مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، أن القاهرة التاريخية بها العديد من المشاكل، والحكومة تسعى إلى التطوير الشامل لهذه المنطقة، وإزالة كافة مظاهر العشوائية، لإعادة رونق القاهرة التاريخية.

وتابع رئيس الحكومة: "هناك دولا تسعى لخلق تاريخ لنفسها من هذا الكنز يضاهى فى العالم الاهرامات وكل الاثار العالمية، وللأسف تم تركه للإهمال والتدهور.. وكنا نستمتع بهذه المنطقة، وأصبح من النادر أن يزورها.. والجميع نفسه تعود القاهرة التاريخية إلى سابق عهدها".