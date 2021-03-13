كيف تحل النيابة لغز العثور على جثة شخص مجهول فى نهر النيل بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

اتخذت جهات التحقيق بالجيزة عدة خطوات لكشف لغز العثور على جثة رجل مجهول الهوية فى الجيزة، لمعرفة ظروف وملابسات وفاتها وعما إذا كان هناك شبهة جنائية حول مقتله من عدمه. وأمرت جهات التحقيق بفحص بلاغات التغيب لكشف هوية المتوفى، والتوصل لأسرته تمهيدًا لكشف قائمة علاقاته وعما إذا كانت هناك خلافات وراء مقتله من عدمه.

وتنتظر النيابة العامة تقرير الطب الشرعى حول جثة المجنى عليه، لبيان أسباب وفاته بشكل مفصل، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية حول وفاته من عدمه.

ورجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، يجروون تحريات في واقعة العثور على جثة المتوفى طافية بإحدى الترع، لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لهويته. تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طافية بإحدى الترع، وتبين أن عددا من الأشخاص عثروا على جثة شخص طافية بترعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية الضحية، والتوصل لملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.