اليوم السابع
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قومى بحوث المياه ينفذ دراسات بحثية لضمان كفاءة القطاع المائى بـ"ترع ومصارف"

السبت، 13 مارس 2021 07:08 م
قومى بحوث المياه ينفذ دراسات بحثية لضمان كفاءة القطاع المائى بـ"ترع ومصارف" وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، إنه يتم تنفيذ دراسات بحثية لضمان كفاءة القطاع المائى لعدد من الترع والمصارف، مثل دراسة تأهيل بحر يوسف بطول 287 كيلومترا ورفع كفاءته فى نقل وتوزيع المياه، وكذلك حصر الترسيبات بالقطاع المائى فى مصرفى بحر البقر وبحر حادوس لزيادة القدرة الاستيعابية للمصرفين.

وأضاف عبد الحى فى بيان صحفى، أنه يتم إجراء العديد من الدراسات الهيدروليكية للترع مثل دراسة إعادة تأهيل الرياح التوفيقى فى ضوء تنفيذ طريق بنها – المنصورة، وتغطيات ترع النعناعية والرشيدية والبرج وجنابية العنانية، بخلاف الدعم الفنى الذى يقدمه المركز للمشروع القومى لتأهيل الترع بالعديد من المحافظات.

وأشار عبد الحى إلى أن المركز يقوم بإجراء العديد من التجارب البحثية فى مجال قياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالإنتاجية باستخدام تقنيات رى مختلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد بحوث إدارة وتوزيع المياه، واختبار قدرة الأغشية على تحلية المياه المالحة والتى يقوم بتنفيذها وحدة البحوث الاستراتيجية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئى، بالإضافة لإنشاء وحدة لمعالجة مياه الصرف الصحى الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز باستخدام تقنية التهوية كنموذج استرشادى يمكن تعميمه بالمناطق الريفية مستقبلاً والاستفادة من المياه الناتجة فى رى المساحات الخضراء

كما يتم إنشاء نموذج جيويد دقيق لمصر بهدف تطوير وزيادة دقة نموذج الجيويد المصرى، بما يتيح إمكانية استبدال نموذج الجيويد العالمى المستخدم حالياً فى قياسات أجهزة GPS بنموذج جيويد أكثر دقة.

جدير بالذكر أن المركز القومى لبحوث المياه يُعد الذراع البحثى للوزارة، ويضم (12) معهدا بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى ووحدة البحوث الاستراتيجية، وقد تم نشر (76) ورقة بحثية ورسالة علمية فى المجلات العلمية الدولية والمحلية والمؤتمرات وورش العمل خلال عام 2020.

 


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