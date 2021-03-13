فيديو لكلمة رئيس الوزراء خلال تفقد تطوير منطقة القاهرة التاريخية

كتب محمد عبد العظيم

ننشر فيديو لتصريحات المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقد مشروعات التطوير فى منطقة القاهرة التاريخية.

وقال المهندس مصطفى مدبولى، إن المنطقة التى يقف على أرضها الآن بصحبة عدد من المسئولين هى منطقة عزيزة على قلوبنا نحن المصريين جميعا، والتى تتمثل فى القاهرة التاريخية، حيث إنها تُعد واحدة من المواقع المدرجة ضمن التراث العالمى، مؤكدا أن القيمة البالغة لهذا المكان الذى كان شاهدا على مجريات وأحداث تاريخية عديدة، حيث أن نشأة القاهرة كانت من هنا منذ ما يزيد على الألف عام، ومن هنا كانت انطلاقة مدينة القاهرة العظيمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن منطقة القاهرة التاريخية تضم نحو 537 مبنى أثريا مسجلة فى التراث العالمى ومنظمة اليونيسكو، أى أنها أماكن أثرية تعتبر فى الأعراف الدولية كنزا من التراث الحضارى الكبير، الذى يستوجب منا جميعا كمصريين وكعالم أجمع الحفاظ عليه، وهو ما نسعى للقيام به خلال هذه المرحلة، لافتا فى هذا الصدد إلى القرارات العديدة التى صدرت بشأن هذه المنطقة خلال العقود السابقة.

وتابع رئيس الوزراء: "تم تنفيذ خطوات كثيرة تتعلق بترميم بعض المبانى الأثرية القائمة بها، وتطوير أجزاء منها كمشروع تطوير شارع المعز، إلا أنه لم يتم النظر إلى هذه المنطقة بصورة متكاملة، ولذا فقد عانت المنطقة كغيرها من المناطق الأخرى من عدم الرغبة فى التدخل للتعامل مع المشكلات التى تعانى منها، وهو ما أدى إلى تدهورها بشكل كبير كما تلحظون بأنفسكم، كما شهدت انهيارات لأحد المبانى الأثرية على مدار الفترات الماضية، كما شهدت وقوع بعض الحرائق.