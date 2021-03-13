غلق وتشميع صيدليتين وضبط 319 عبوة دواء بيطرى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على وكيل وزارة الصحة والطب البيطرى، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية ومراكز بيع الأدوية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، وخطة مديرية الصحة لضبط سوق الدواء والحفاظ على صحة وسلامة المرضى، أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة قيام إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية بالتنسيق مع مفتشى الإدارة الصحية بالحسينية وإدارة الرقابة التموينية بالمحافظة وجهاز حماية المستهلك بشن حملة تفتيشية مفاجئة على صيدليتين تعملان بدون ترخيص بمركز ومدينة الحسينية، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بفتح أبوابهما للجمهور وبيع أدوية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون ، مما يُعرض صحة وحياه المواطنين للخطر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع 170ألف (قرص، عبوة، وحدة، زجاجة) لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، منها أدوية بدون فواتير فى مكان غير مرخص، وأدوية ومستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة مجهولة المصدر، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، بالإضافة لأدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة لها مما يعرضها للتلف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين بأرقام 5383 ، 3584 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة الحسينية ، كما تم غلق وتشميع الصيدليتين بكامل محتوياتهما.

وأضاف الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى، أنه فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية ( إدارة الخدمات ) بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز أبوحماد، تم خلالها المرور على 5 معارض بيع أدوية بيطرية وأسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة وضـبط 319 عبوة لـ( 36 صنف) دواء بيطرى مخالف ( محظور تداوله بيطريا – مجهول المصدر ) و 155ألف و62 جرعة ( 160) عبوة تحصين دواجن منتهية الصلاحية، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا .

فى سياق متصل ،شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات ميدانية لمتابعة إلتزام أصحاب التكاتك بخطوط السير والتى تسير بشوارع المدينة بدون ترخيص ، وأسفرت الحملة عن ضبط 6 تكاتك مخالفة لخطوط السير و وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.