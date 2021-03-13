اليوم السابع
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ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 200 طربة حشيش بقيمة 1.4 مليون جنيه

السبت، 13 مارس 2021 11:14 ص
ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 200 طربة حشيش بقيمة 1.4 مليون جنيه مكافحة المخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، ومديرية أمن البحيرة نشاط (عنصرين إجراميين ، لأحدهما معلومات جنائية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة كفر الدوار  مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة القسم وبحوزتهما( 200 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما بالمضبوطات إيدا ما جاء بالتحريات .

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً.

وفي سياق متصل، تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من ضبط (شخصين ، مقيمين بدائرة المركز "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات مبلغ بسرقتها وبحوزتهما عدد ( كمية من مسحوق الهيروين المخدر – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى ) .

 ونجحت الجهود في ضبط ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر – بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية- مبلغ مالى – هاتف محمول )، وضبط ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة "له معلومات جنائية") وبحوزته (3 فرد خرطوش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ) ، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للترويج والأسلحة النارية لحماية نشاطهم المؤثم.

 

 

 

 


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