شاهد بطولة ضابط ومجند شرطة نجحا فى إنقاذ 5 أطفال من الغرق بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

وسط حالة من الترقب والذعر والارتباك الشديد الذى سيطر على كل من شاهد لحظات سقوط 8 أطفال فى بركة مياه عصر الخميس، وفور ورود بلاغ لشرطة النجدة فى الوادى الجديد من أهالى منطقة بئر 2 الخارجة بمنطقة تقسيم أرض المعلمين بتعرض أطفال للغرق فى مياه مصرف زراعى بالمنطقة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن بمديرية أمن الوادى الجديد، بقيادة اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، واللواء محمد سعد، حكمدار المديرية، والعميد حسام القرنشاوى، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة لموقع البلاغ، وبفحصه تبين غرق مركب صغير "فلوكة" بسبب زيادة الوزن عليه واختلال توزان ركابه فى مياه صرف زراعى بمنطقة بئر 2 بمدينة الخارجة، وكان بالمركب 8 أطفال قد انتهوا من تناول وجبة غذاء لهم فى محيط المنطقة، ثم قرروا النزول للتنزه فى مياه الصرف الزراعى مستخدمين مركبا صغير.

وقال مصدر أمنى، لـ"اليوم السابع" إنه وصل رجال الحماية المدنية بالوادى الجديد، بقيادة العميد حسام القرنشاوى، مدير الإدارة، لموقع البلاغ وسط تجمع عدد من الأهالى فى محيط المصرف ولم يستطع أحد منهم النزول لإنقاذ الأطفال الثمانية، والذين تعلق 3 منهم بجسم المركب المقلوب، بينما استطاع اثنان آخران، السباحة إلى جزء من البركة والتشبث بسيقان نبات "البوص" المنتشر فى مياه المصرف، بينما توفى 3 آخرين.

وجسد الملازم أول كريم النحاس، ضابط بالحماية المدنية، بطولة حقيقية لما يمتاز به من خبرة بالسباحة بمجرد وصوله لمياه البركة ومشاهدة الأطفال الـ5 داخل المصرف نزع ملابسه على الفور وظل يسبح بملابسه الداخلية، ورافقه مجند شرطة يدعى "أبانوب وهيب" بملابسه الداخلية متحملين برود الطقس، ونزلا مباشرة لمياه المصرف ونجحا باستخدام حبال ومعاونة زملائهم من رجال الحماية المدنية بالوادى الجديد فى إنقاذ 3 أطفال كانوا متعلقين ومتمسكين بجسم المركب المقلوب فى وسط المصرف، ونجحوا فى استخراجهم مباشرة وإنقاذهم من الغرق.

ونزل الضابط مرة أخرى يرافقه المجند، لمياه المصرف وبدأوا فى استخدام الحبال ونجحوا فى استخراج الطفلين المتعلقين فى نباتات البوص بمياه بركة الصرف الزراعى، فيما توفى الأطفال الثلاثة الآخرين غرقا.

فيما نجح رجال الحماية المدنية بالوادى الجديد، فى استخراج جثة أول طفل غريق خلال الفترة الأولى من البلاغ وذلك بالقرب من موقع غرق المركب الصغير، بينما حاولوا رجال الحماية المدنية الجثتين الأخريين.

وشيع أهالى واحة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، صباح يوم الجمعة، 12 مارس الجارى، جثامين الأطفال الثلاثة ضحية الغرق عقب سقوطهم من مركب صغير بمصرف زراعى بمنطقة بئر 2 بمدينة الخارجة.

وسادت حالة من الحزن جموع أبناء المحافظة عقب ورود أنباء وفاة الأطفال الثلاثة بالمصرف الزراعى.

وكان قد لقى 3 أطفال مصرعهم، مساء الخميس، فى غرق مركب صغير، فى مصرف زراعى بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

وتبين قيام 8 أطفال باستقلال مركب صغيرة فى مصرف زراعى بمنطقة بئر 2 بالخارجة وغرق 3 منهم خلال استقلالهم مركب صغير فى مصرف زراعى بمنطقة أرض المعلمين بمدينة الخارجة، وجرى إنقاذ 5 منهم بينما لقى مصرعهم 3 أطفال وجرى استخراج جثة " محمد مصطفى سعيد " 15 سنة ونقلها لمستشفى الخارجة العام، " سليمان عمرو الشاذلى، 15سنة، يوسف ناصر يوسف معوض، 15 سنة، تحرر محضر بالحادث، وأمرت النيابة العامة بدفن جثث الأطفال المتوفين.

كما قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إحالة واقعة غرق 3 أطفال فى بحيرة صرف زراعى بمدينة الخارجة للنيابة العامة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتحديد المسئولية الجنائية، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا.