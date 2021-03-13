سقوط 3 عاطلين بحوزتهم كيلو حشيش وهيروين بالخانكة

القليوبية فريق المحافظات

ضبطت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بالقليوبية، 3 عاطلين تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بالخانكة، وبحوزتهم كيلو حشيش وهيروين، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من أمور مركز شرطة الخانكة، عن قيام 3 عاطلين بتوزيع البودرة والحشيش على المتعاطين في مدينة ومركز الخانكة، فكلف اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية بسرعة القبض على المتهمين وتحديد هويتهم.

تم تشكيل فريق قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والذي تمكن من القبض على المتهمين، وهم "ا م ا " 39 سنة عاطل ومقيم الجبل الأصفر، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالي وهاتف محمول، و"ع ر ع " 26 سنة عاطل ومقيم أبو زعبل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، تزن حوالى 255 جراما ومبلغا ماليا وهاتف محمول، و"ع ع هـ" 34 سنة عاطل ومقيم عرب العيايدة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.