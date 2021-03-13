رويترز: روسيا تعتقل نحو 150 بينهم معارضون بارزون خلال اجتماع في موسكو

قالت حركة معارضة وقناة تلفزيونية إن الشرطة الروسية اعتقلت نحو 150 خلال اجتماع سياسيين مستقلين ومعارضين في موسكو اليوم السبت واتهمتهم بإقامة صلات مع "منظمة غير مرغوب فيها".

جاءت الاعتقالات وسط حملة على معارضي الكرملين بعد اعتقال وسجن السياسي المعارض أليكسي نافالني الذي عاد إلى روسيا في يناير بعد علاجه من التسمم في هجوم بغاز أعصاب في سيبيريا.

وقال أندريه بيفوفاروف الذي نظم الاجتماع الذي كان مقررا أن يُستأنف غدا الأحد لمحطة صدى موسكو الإذاعية إن المنتدى كان تجمعا لأعضاء في المجالس البلدية في مختلف أنحاء روسيا.

وبيفوفاروف مدير تنفيذي لجماعة "روسيا المنفتحة" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها والتي أسسها قطب النفط السابق المنفي والمعارض للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي.

وأثناء انعقاد المنتدى دخلت الشرطة المبنى وبدأت في اعتقال الحضور واقتيادهم إلى سيارات تابعة لها تنتظر في الخارج بحسب ما ظهر في لقطات مصورة لقناة (تي.في راين) ووكالات أنباء روسية.

ونشرت جماعة (أو.في.دي-إنفو) التي ترصد اعتقال المحتجين السياسيين قائمة بأكثر من 150 قالت إنهم اعتقلوا.