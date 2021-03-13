اليوم السابع
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خالد صلاح
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دول أوروبية تسعى لتخفيف قيود السفر لدعم تعافى الاقتصاد

السبت، 13 مارس 2021 05:00 ص
دول أوروبية تسعى لتخفيف قيود السفر لدعم تعافى الاقتصاد خطوط جوية أوروبية
وكالات

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تسعى مجموعة من الدول الأوروبية التي تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي للإيرادات لإقناع الاتحاد الأوروبي بتخفيف قيود السفر من باقي دول العالم.
 
ونقلت وكالة بلومبيرج عن دبلوماسيين مطّلعين على المحادثات، أن بعض الدول ترغب في تبنّي تدابير أكثر استهدافا، في مسعى لدعم التعافي الاقتصادي.
 
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض حظرا على السفر غير الضروري للدول الأعضاء من معظم دول العالم في مارس 2020؛ لوقف تفشي وباء كوفيد 19.
 
وترغب الحكومات الأوروبية في الانتقال إلى نظام يسمح للأشخاص بالسفر، في حال تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا أو تعافوا من الإصابة بالفيروس أو تم إثبات سلبية الاختبار الخاص بهم.
 
ومن المحتمل أن تتم مناقشة طلب تخفيف قيود السفر من جانب بعض الدول الأوروبية خلال قمة لقادة الاتحاد في وقت لاحق من هذا الشهر.

اوروبا

الاقتصاد فى اوروبا

كورونا

تخفيف قيود السفر

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