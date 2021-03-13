حبس ربة منزل وجارها بتهمة الشروع فى قتل شقيق زوجها بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قررت نيابة مركز كوم حمادة، حبس سيدة وشخص آخر 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالشروع فى قتل شقيق زوجها واتهام شقيقه الآخر بارتكاب الواقعة، وذلك بدافع الانتقام منه لوجود خلافات سابقه بينهم .

بداية الواقعة كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد وصول "ا س ل" إلى مستشفى كوم حمادة العام، أثر إصابته بكسر فى الجمجمة ووجود نزيف حاد ولا يمكن استجوابه.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة شقيق المجنى عليه واحد جيرانها، وذلك بدافع الانتقام من شقيق المجنى عليه والصاق التهم به لوجود بعض الخلافات بينهما.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتما اعترفا بضرب المجنى عليه بواسطة آلة حادة ، وتم تحرير المحضر اللازم واحيل الى النيابة العامة التى أصدرت قراراها المتقدم.